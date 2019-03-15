HABER

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Ataşehir'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 19:10 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "Önümüzdeki hafta temel atacağız. Kartal'daki kardeşlerimizin evlerini yapacağız. Gelin aynısını Örnek, Esatpaşa ve Fetih mahallelerinde yapalım" - "Deprem bizim yadsınamaz gerçeğimiz. 82 bin canımız gitti. O yüzden bu dönüşümü sizlerle el birliği içerisinde yapmamız gerekiyor"

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Önümüzdeki hafta temel atacağız. Kartal'daki kardeşlerimizin evlerini yapacağız. Gelin aynısını Örnek, Esatpaşa ve Fetih mahallelerinde yapalım." dedi.

Kurum, Ataşehir'de Esatpaşa, Fetih, Örnek, Mustafa Kemal Paşa, Aşık Veysel mahallerinin imar sorununu konu alan toplantıda vatandaşlarla bir araya geldi.

Ataşehir'de 2009'dan beri yaşadığını dile getiren Kurum, ilçenin problemlerini ve sorunlarını da bildiğini söyledi.

Kurum, Ataşehir için çok güzel projeleri olduğunu anlatarak, "İlk önce bu mülkiyet problemini Mustafa Kemal Paşa'da, Örnek ve Esatpaşa mahallelerinde bu mülkiyet problemini çözecek adımı atalım istedik. Buna ilişkin TOKİ mülkiyetindeki araziyi Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne veriyoruz. O da belediye eliyle vatandaşımıza satacak. Hayırlı uğurlu olsun. Bu arsanın satışından sonra burada... İstanbul'un göbeğinde yaşıyorsunuz. İstanbul'un en önemli alanındasınız. Ulaşım güzergahlarının kesiştiği alandasınız." diye konuştu.

Ataşehir'in çok önemli ve değerli bir yer olduğuna dikkati çeken Kurum, ilçenin her yerinde aynı hayat standartlarının olmasını istediklerini ifade etti.

Kurum, mülkiyet probleminin ardından imar planlarının yapılacağını aktararak, sonrasında ise yapılması gereken dönüşümün sağlanacağını söyledi.

Ataşehir'in potansiyeline vurgu yapan Kurum, vatandaşların huzurlu ve rahat yaşamını öncelediklerini kaydetti.

Kartal'da çöken bina ve İstanbul'daki bina kaliteleri hakkında da değerlendirmelerde bulunan Kurum, şöyle devam etti:

"Orada riskli olan binaların hemen hepsini yıktık. Yerine proje yaptık. O projelerin ihalesini yaptık. Önümüzdeki hafta temel atacağız. Kartal'daki kardeşlerimizin evlerini yapacağız. Gelin aynısını Örnek, Esatpaşa ve Fetih mahallelerinde yapalım. Deprem bizim yadsınamaz gerçeğimiz. 82 bin canımız gitti. O yüzden bu dönüşümü sizlerle el birliği içerisinde yapmamız gerekiyor. İnşallah onu yılda 300 bin konutu dönüştürmek suretiyle kentsel dönüşüm sürecini hep birlikte yöneteceğiz. İstiyoruz ki 5 yılda 1,5 milyon konutu dönüştürelim. Bunun yüzde 10'unu da bakanlık olarak TOKİ eliyle yapacağız."

Kurum, konuşmasının devamında millet bahçeleri, sosyal konut projeleri hakkında bilgiler verdi. Program sonunda soruları da yanıtlayan Kurum, talepleri olan vatandaşlarla ilgilenerek, sorunlarını dinledi.

Programa AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, İller Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yetim ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut da katıldı.

Her parçası camdan yapıldı! Her parçası camdan yapıldı!
Kazada ölen İrem'den 'Ölüm gerçek ve çok yakın' paylaşımı (3)Kazada ölen İrem'den 'Ölüm gerçek ve çok yakın' paylaşımı (3)
Didim'de paralarını alamayan inşaat işçileri yol kapattıDidim'de paralarını alamayan inşaat işçileri yol kapattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ataşehir Murat Kurum

En Çok Okunan Haberler

En fazla tartışılan yerlerdendi! Son anket sonucu açıklandı

En fazla tartışılan yerlerdendi! Son anket sonucu açıklandı

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Erdoğan'dan Gazianteplilere müjde

Erdoğan'dan Gazianteplilere müjde

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan talimat verdi! Yeni Zelanda katliamı için flaş hamle

Erdoğan talimat verdi! Yeni Zelanda katliamı için flaş hamle

Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

CHP'li milletvekilinin ayakkabıları kayboldu, terlikle cenaze namazı kıldı

CHP'li vekile camide büyük şok! Hoca anons yaptı ama...

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal böyle ortaya çıktı

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

Ortadaki adamın karısı hangisi?

Ortadaki adamın karısı hangisi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.