Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bingöl'de

BİNGÖL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bingöl Valiliğini ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bingöl'e gelen Bakan Kurum, beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Valiliğe geçti.

Burada Vali Kadir Ekinci ile görüşen Kurum, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra Kültür Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulunan Kurum, Valilikte düzenlenen İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Toplantı basına kapalı gerçekleşti.

