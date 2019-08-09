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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum deprem bölgesinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 15:15 | Son Güncelleme

Kurum, Çardak ve Bozkurt ilçelerinde hasar gören binaları inceledi, çadırda kalan vatandaşları ziyaret etti

DENİZLİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dünkü 6 büyüklüğündeki depremden en fazla etkilenen Bozkurt ile Çardak ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Denizli Çardak Havalimanı'na gelen Kurum, Hacı Muhammed Camisi'nde cuma namazı kıldı.

Bakan Kurum, burada duvarları hafif hasar gören caminin görevlisinden bilgi aldı.

Depremde evinde hasar oluşan Fatma Atik'i ziyaret ederek sohbet eden Kurum, Hüsamettin Özcan Parkı'nda Türk Kızılay görevlilerinin yemek dağıtımına da katıldı.

Parktaki masalarda yemek yiyen 7 yaşındaki Ali ile 4 yaşındaki Süleyman Bacak kardeşlerle sohbet eden Murat Kurum, çocuklara oyuncak hediye etti.

Çardak ilçe meydanında kurulan çadırları da gezen Kurum, daha sonra Bozkurt ilçesi Tutluca Mahallesi'ne geçti.

Burada da evleri hasar gören vatandaşlarla sohbet eden Bakan Kurum, ağır hasarlı Tutluca Camisi'nde inceleme yaptı. Kurum, caminin bir an önce yıkılması için gerekli işlemlerin başlatılması talimatını verdi.

Bozkurt ilçe sakinleriyle bir araya gelen Murat Kurum, kaymakamlık önünde kurulan kriz merkezinde Vali Hasan Karahan'dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, AFAD ve Türk Kızılay tarafından ilçe merkezinde kurulan gıda destek çadırlarını da gezdi.

İncelemelere, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedat Gürgen, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Denizli milletvekilleri Cahit Özkan, Şahin Tin, Ahmet Yıldız ve Nilgün Ök ile eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de katıldı.

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