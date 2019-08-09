Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum deprem bölgesinde

DENİZLİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dünkü 6 büyüklüğündeki depremden en fazla etkilenen Bozkurt ile Çardak ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Denizli Çardak Havalimanı'na gelen Kurum, Hacı Muhammed Camisi'nde cuma namazı kıldı.

Bakan Kurum, burada duvarları hafif hasar gören caminin görevlisinden bilgi aldı.

Depremde evinde hasar oluşan Fatma Atik'i ziyaret ederek sohbet eden Kurum, Hüsamettin Özcan Parkı'nda Türk Kızılay görevlilerinin yemek dağıtımına da katıldı.

Parktaki masalarda yemek yiyen 7 yaşındaki Ali ile 4 yaşındaki Süleyman Bacak kardeşlerle sohbet eden Murat Kurum, çocuklara oyuncak hediye etti.

Çardak ilçe meydanında kurulan çadırları da gezen Kurum, daha sonra Bozkurt ilçesi Tutluca Mahallesi'ne geçti.

Burada da evleri hasar gören vatandaşlarla sohbet eden Bakan Kurum, ağır hasarlı Tutluca Camisi'nde inceleme yaptı. Kurum, caminin bir an önce yıkılması için gerekli işlemlerin başlatılması talimatını verdi.

Bozkurt ilçe sakinleriyle bir araya gelen Murat Kurum, kaymakamlık önünde kurulan kriz merkezinde Vali Hasan Karahan'dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.