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  4. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Diyarbakır'da

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Diyarbakır'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 14:51 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi.
Çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Bakan Kurum'un yanı sıra Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Ak Parti milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Oya Eronat, Ebubekir Bal, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kamu kurumu yöneticilerinin katıldığı toplantıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca kentte yapılan çalışmalar değerlendirildi.

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