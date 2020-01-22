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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Diyarbakır'da (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.01.2020 18:23 | Son Güncelleme

'DİYARAKIR TERÖRLE DEĞİL, İSTİHDAMLA ANILSIN' Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Diyarbakır'da katıldığı 'İl Danışma Toplantısı'nın ardından bakanlığı bünyesinde kentte yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere basın toplantısı düzenlendi.  Bugün düzenlenen toplantıyla Diyarbakır adına birçok projeyi istişare ettiklerini, kent adına önemli kararlar aldıklarını söyleyen Bakan Kurum, Diyarbakır'ın terörle değil, kültür faaliyetlerle, istihdamla anılmasını istediklerini aktardı.

'DİYARAKIR TERÖRLE DEĞİL, İSTİHDAMLA ANILSIN'
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Diyarbakır'da katıldığı 'İl Danışma Toplantısı'nın ardından bakanlığı bünyesinde kentte yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere basın toplantısı düzenlendi.
Bugün düzenlenen toplantıyla Diyarbakır adına birçok projeyi istişare ettiklerini, kent adına önemli kararlar aldıklarını söyleyen Bakan Kurum, Diyarbakır'ın terörle değil, kültür faaliyetlerle, istihdamla anılmasını istediklerini aktardı. TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesinde Diyarbakır'da yapılacak 2 bin konuta 22 bin başvurunun olduğunu hatırlatan Bakan Kurum, Sanayi ve Peyas mahallelerinde kentsel dönüşüme kapsamına alınması gereken ve deprem riski taşıyan 2 bin 500 bağımsız bölüm için kentsel dönüşüm projesini başlattıklarını belirterek, şunları söyledi:
"Sanayi ve Peyas mahallelerinde yaşayanlar ister kendi yerlerinde isterse Kayapınar ilçesindeki Talaytepe mevkisine yapacağımız konutlardan faydalanabilirler. Talaytepe'de çok önemli proje yürüteceğiz. İçerisinde millet bahçesinin, yürüyüş yollarının olduğu, kültürümüzü yansıtacak bir master plan çerçevesinde Diyarbakır'ın yeni uydu kenti diyebileceğimiz Talaytepe mevkisine kent tasarım projesi hazırlıyoruz. Bu proje kapsamında bin konut inşa edeceğiz. Bu proje bölgeye örnek olacak bir proje olacak."
6 MİLYON METREKARELİK ALANDA SANAYİ SİTESİ KURULACAK
Bakan Kurum, şehir içindeki küçük sanayi sitelerin taşınması için Bağlar ilçesindeki Oğlaklı mahallesinde 6 milyon metrekarelik alanda yeni bir sanayi sitesi inşa edileceğini belirterek, "Şehir içerisindeki küçük sanayi sitelerin taşınması amacıyla rezerv ve sanayi alanı ilanı yapıyoruz. Bu ilan çerçevesinde küçük sanayi sitelerin dönüşümünü sağlamak, vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verilmesi amacıyla modern sanayi sitesi yapımı için küçük sanayi sitelerine bu alanın tahsisini gerçekleştireceğiz" dedi.
DAĞKAPI MEYDANI YENİLENECEK
Diyarbakır'da istihdamın artırılması adına lojistik organize sanayi bölgesi yapımı için 2 milyon metrekarelik alanı valiliğe tahsisinin yapacaklarını anlatan Bakan Kurum, Diyarbakır için en önemli projelerden bir olan Dağkapı Meydanı'nı yenileme çalışmalarına başlayacaklarını söyledi. Bakan Kurum, "Karacadağ'daki Kesiştepe mevkisinde Diyarbakır'ımıza yakışmayan vahşi depolama sahası var. Bu vahşi depolama sahası sebebiyle vatandaşlarımız oldukça rahatsızlar. Diyarbakır'a yakışacak modern depolama sahası yapımı için bir çalışma yürüteceğiz. Vahşi depolamaya son verecek, buradaki çöpten enerji üretip, ekonomisine katkı sağlayacak projeyi yürüteceğiz. Daha önce iyileştirme çalışması yaptığımız Melik Ahmet Caddesi'nde bozulan yol ve altyapının yenilenmesi için Büyükşehir Belediyesi'ne kaynak aktardık. Diyarbakır'ın için önemli olan bir diğer projemiz ise Dağkapı Meydanı'nda kentsel yenileme projesini gerçekleştireceğiz. Bu proje kapsamında Dilan Sineması binasını kültür merkezi yapacağız. Diyarbakır'a yapılması gereken projeleri gece gündüz hizmet etmek suretiyle yapmaya gayret göstereceğiz. Amacımız Diyarbakır'ı bulunduğu noktadan daha iyi bir seviyeye çekmektir" diye konuştu.

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