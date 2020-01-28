Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Doğanyol ve Pütürge'de incelemelerde bulundu:

Bugün Malatya'nın hem merkezinde hem de ilçelerinde incelemelerde bulunduklarını aktaran Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum depreme ilişkin hasarın çok olduğu alanlarda Tarımköy uygulamalarını hayata geçireceklerini belirterek, Tarımköy uygulamaları tek katlı, çelik konstrüksiyondan ve yanında ahırı olacak şekilde uygulanacağını söyledi.

"Hasar tespit çalışmaları neticesinde Malatya il ve ilçelerinde toplamda 638 bağımsız bölümden oluşan 430 yıkık, 5 bin 826 bağımsız bölümden oluşan da ağır hasarlı bina olduğunu tespit ettik. Battalgazi ilçemizin köylerinde, Doğanyol'da, Pütürge'de, Kale ilçemizde detaylı bir şekilde arkadaşlarımız tespitlerini yapıyor. Tespitin bitmesine müteakip aynı Elazığ'da olduğu gibi köylerimizde, altını beton örme üstünü de çelik konstrüksiyondan yapacağımız ve yanında vatandaşlarımızı hayvancılıkla ilgili ihtiyaçlarını gidereceği ahır uygulamalarını gerçekleştireceğiz."

- "Hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz"

Bakan Kurum, Doğanyol ilçe merkezinde 145 ağır hasarlı binanın bulunduğunu dile getirerek, ilçe merkezinde yapılacak projede de burayı tarihiyle kültürüyle koruyacak ve ilçeye yakışacak önemli bir projeyi gerçekleştireceklerini aktardı.

"145 yıkık binanın bir alanda toplandığını görüyoruz. Yine aynı yerinde 145 binamızı, ağıl ve sosyal donatılarıyla yapıp hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Köylerimize ilişkin de hane sayısına göre de depremden hasar gören vatandaşlarımızın ihtiyacını giderecek konutların üretimini yapacağız. En geç şubat ayı sonu mart ayı başı gibi de Elazığ'da yapım sürecini başlatacağız. En geç yıl sonuna kadar da inşaatlarımızı bitirip vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." ifadesini kullanan Kurum, bu süreçte vatandaşlara kira ve taşınma yardımının Valilik koordinasyonunda AFAD tarafından verileceğini kaydetti.