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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Elazığ merkez ve Sivrice ilçesinde 31 yıkık, 249 ağır hasarlı, 56 orta hasarlı 349 da az hasarlı bina tespit ettik"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Elazığ merkez ve Sivrice ilçesinde 31 yıkık, 249 ağır hasarlı, 56 orta hasarlı 349 da az hasarlı bina tespit ettik"
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26.01.2020 12:45 |
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Elazığ merkez ve Sivrice ilçesinde 31 yıkık, 249 ağır hasarlı, 56 orta hasarlı 349 da az hasarlı bina tespit ettik"
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