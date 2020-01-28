-
Haberler
-
HABER
-
Politika
-
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Elazığ'da depremin ardından yapılacak konutların yıl sonuna kadar vatandaşlara teslim edileceğini bildirdi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Elazığ'da depremin ardından yapılacak konutların yıl sonuna kadar vatandaşlara teslim edileceğini bildirdi.
POLİTİKA
HABERLERİ
|
28.01.2020 12:17 |
Son Güncelleme
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Elazığ'da depremin ardından yapılacak konutların yıl sonuna kadar vatandaşlara teslim edileceğini bildirdi.