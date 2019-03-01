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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Hatay’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 16:26 | Son Güncelleme

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bir dizi inceleme ve ziyarette bulunmak üzere Hatay'a geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Hatay’da

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA) - ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bir dizi inceleme ve ziyarette bulunmak üzere Hatay'a geldi.
Hatay Valiliğini ziyaret eden Bakan Murat Kurum, Vali Rahmi Doğan ve kurum müdürleri tarafından karşılandı. Hatay hakkında brifing alan alan Bakan Kurum, düzenlediği basın toplantısında Antakya ilçesindeki Emek ve Aksaray mahallelerinde yatay şehirleşmeye iyi bir örnek olduğunu söyledi.
Hatay'daki stadın bu yıl içinde açılacağını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum şöyle konuştu:
"Hataysporumuz Türkiye Kupasında çok güzel başarılar sergiledi. Bu başarılarından dolayı gerçekten yarı finale kadar gelme başarısı gösterdi. Hatayspor'u ve Hatayspora gönül veren tüm vatandaşlarımızı tebrik ediyorum. Biliyorsunuz Hataysporumuz'a yeni bir stat inşaatı yapıyoruz. Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız eliyle yapılan inşaatın ekim ayı içerisinde tamamlayarak önümüzdeki sezonda Hataysporumuz yeni stadyumunda maçlarını icra edecekler. Eski stadın bulunduğu alanı da bizim 81 ile bir Millet Bahçesi yapma sözümüz var. Hatay'ımıza da şehir merkezinde çok önemli bir lokasyonda yaklaşık 46.000 metre karelik alanda bir millet bahçesi kazandırıyoruz."
KENTSEL DÖNÜŞÜME 4 MİLYARLIK KAYNAK VE YÜZDE 50 HİBE
Tüm valiliklere genelge göndererek riskli alanların tespit edilmesini istediklerini belirten Bakan Kurum şöyle devam etti:
"Bu genelge kapsamında şehirdeki riskli alanların üç ay içerisinde tespit edilerek bakanlığımıza bildirilmesi talimatını verdik. Valiliklerimiz bu noktada tüm şehir genelinde en riskli alanlardan başlamak üzere bu tespit çalışmalarını yürütüyorlar. Biz de yılda 300 bin, önümüzdeki beş yıl içerisinde 1.5 milyon konut yapacağımızı ifade etmiştik. Yenilenmesi gereken 6.7 milyon konutumuzu da inşallah 20 yıl içerisinde dönüştürmek suretiyle Türkiye'mizde riskli bina olsun istemiyoruz. Bu kapsamda kentsel dönüşüme kredi vermek üzere İller Bankası Genel Müdürlüğümüzde geçtiğimiz günlerde yasalaşan kanun kapsamında kentsel dönüşüm projelerine yüzde 50'ye kadar hibe desteği kredi desteği vermek suretiyle yaklaşık 4 milyar liralık kaynağı yine kentsel dönüşüm projelerine aktaracağız. Bu projeler belediyelerimiz ile birlikte yürüteceğimiz bizim Toplu Konut İdaresi eliyle yapacağımız 35-40 bin konutun haricinde. Yine 4 milyar liralık bir kredi kaynağını da belediyelerimize vermek suretiyle kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmış olacağız. Yüzde 50'ye kadar kredi faizinde hibe desteği vererek kentsel dönüşüm sürecini de başlatmış olacağız.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Hatay’daÇevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Hatay’daÇevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Hatay’daÇevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Hatay’da

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