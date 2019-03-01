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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Hatay'da (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 21:42 | Son Güncelleme

YENİ STADYUMU İNCELEDİ Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum  Hatay?da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yaptırılan yeni stadyumu inceledi.

YENİ STADYUMU İNCELEDİ
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Hatay?da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yaptırılan yeni stadyumu inceledi. Stadyumun 25 bin kişi kapasiteli olduğunu belirten Bakan Kurum, "Şu an Hatay stadımızın incelemesini bitirdik. İnşallah Hatayımız 25 bin kapasiteli stadyumumuza önümüzdeki sezon kavuşacak ve Hataysporumuz burada yeni destanlar yazacak. Oldukça modern, UEFA standartlarına göre hazırlanmış. 25 tane locamız var ve tribünün tamamı kapalı, imalat kalitesi çok yüksek. Bitirdiğimiz zaman Hatayspor?un şu an mevcut maçlarını yaptığı yerde de 46 bin metre karelik alanda da millet bahçesi inşaasını Hatayspor buraya taşır taşımaz gerçekleştireceğiz" dedi.

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