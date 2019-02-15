HABER

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Hedef, 2023'e kadar tüm atık suları arıtmak (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 18:08 | Son Güncelleme

'İSTANBUL KARTAL'DA 8 BİNANIN BOŞALTMA SÜRECİNİ BAŞLATTIK' Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Van'ın Edremit ilçesinde düzenlenen 'Yeni Edremit Fuarı'nın açılışının ardından İstanbul Kartal'da yıkılan ve etrafında boşaltılan binalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Hedef, 2023'e kadar tüm atık suları arıtmak (3)

'İSTANBUL KARTAL'DA 8 BİNANIN BOŞALTMA SÜRECİNİ BAŞLATTIK'
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Van'ın Edremit ilçesinde düzenlenen 'Yeni Edremit Fuarı'nın açılışının ardından İstanbul Kartal'da yıkılan ve etrafında boşaltılan binalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Biliyorsunuz Kartal'da yıkılan binanın yanındaki Yunus Apartmanı, tehlike arz ettiği için boşaltmıştık ve yıkımını da dün itibarıyla tamamen bitirdik. Dolayısıyla 2 binamızı artık boşaltmış olduk. Etrafındaki 8 bina ile ilgili de tespit yaptık ve 8 binanın da boşaltma sürecini başlattık. Bu binalardaki yaklaşık 9 hak sahibimiz binayı boşalttı. 1 hafta içinde buradaki boşaltma sürecinin de tamamlanacağını öngörüyoruz. Tabi vatandaşlarımıza bu süreçte kiralık ev tutabilmeleri için bin 500 TL'ye kadar kira desteği veriyoruz. Bunun dışında da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'mız ve valiliğimiz, vatandaşlarımızın mağdur olmaması açısından aile başına 5 bin lira taşınma yardımı veriyor. Bunun dışında yıkılan binada içeri giremeyen vatandaşlarımız var. Yıkımı gerçekleşen binadaki vatandaşlarımıza 35'er bin TL eşya yardımı yapıyoruz" diye konuştu.
Kartal'daki Orhan Tepe bölgesinde riskli bina tespiti yapacaklarını duyurduklarını ve bu işle ilgili büro kurduklarını kaydeden Bakan Kurum, "Hem İçişleri hem Çevre ve Şehircilik bakanlıklarımız hem de valiliğimiz yetkililerinin bulunduğu bu büroda, şu ana kadar 400 binanın tespiti için başvuruda bulundular. Bu başvuru sürecinde de bakanlığımız ücretsiz bir şekilde riskli olup, olmadığını tespitini yapıyor" dedi.

FOTOĞRAFLI

Henüz 15 aylıkken ellerini kaybetmişti! Şimdi makyaj bile yapıyorHenüz 15 aylıkken ellerini kaybetmişti! Şimdi makyaj bile yapıyor
Prof.Dr. Ersoy: Marmara'da 10 yıl içinde 7'den büyük deprem olabilirProf.Dr. Ersoy: Marmara'da 10 yıl içinde 7'den büyük deprem olabilir
Nuri Çolakoğlu kitaplığı Beylikdüzü’nde açıldıNuri Çolakoğlu kitaplığı Beylikdüzü’nde açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

'Yarışmalardan 2 milyon TL ve bir ev kazandım'

'Yarışmalardan 2 milyon TL ve bir ev kazandım'

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

İstanbul'da belediyeden dumanlar yükseliyor!

İstanbul'da belediyeden dumanlar yükseliyor!

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

Kadıköy'de büyük yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Kadıköy'de yangın! Patlama sesleri geliyor

Uşak'ta polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Dolapta yakalanan FETÖ'cünün WhatsApp mesajları ortaya çıktı

Dolapta yakalanmıştı! WhatsApp mesajları ortaya çıktı

Antalya'da can pazarı! Yardıma balıkçılar koştu

Antalya'da can pazarı! Yardıma balıkçılar koştu

Şişli Belediyesi'nde yangın paniği! Ekipler olay yerinde

İstanbul'da belediyeden dumanlar yükseliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.