Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: “Hedefimiz 250 bin sosyal konut”

Ümraniye’deki 2B bulunan mahalle sakinleri ile bir araya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ““2023 yılına kadar hedefimiz 250 bin sosyal konut projesini yapmak” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ümraniye’de 2B bulunan Kazım Karabekir Mahallesi ve çevresindeki diğer mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Toplantıya Bakan Kurum’un yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Mahmut Eminmollaoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Ümraniye’de 125 bin kişi tapularına kavuştu

Türkiye’nin bir çok yerinde 2B konusunda sorun yaşandığını ifade eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çıkarılan 2B yasaları ile bu sorununun giderildiğini ve Ümraniye’de de 125bin kişinin tapusuna kavuştuğunu söyledi.

Bakan Kurum, “2012 yılında 6292 sayılı 2B yasasını sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile çıkardık. Ve Türkiye genelinde tam 747 bin vatandaşımızı ilgilendiren bu mülkiyet problemini çözmek üzere yola çıktık ve bugün itibariyle değerli kardeşlerim, tam 543 bin vatandaşımızın 2B ile ilişkin mülkiyet problemini çözdük. Ve tabularını verdik. İnşallah Ümraniye’mizde de 125 bin vatandaşımız hem Dudullu hem de Kazım Karabekir Mahallesi’nde ki 125 bin vatandaşımız da tapularını aldılar. Hayırlı uğurlu olsun. Ümraniye’mizde toplam üç buçuk milyon metrekarelik bir alan var. O alanda bulunan 19 bin vatandaşımıza da hak sahibi noktasında tapu dağıtımı yapıldı” şeklinde konuştu.