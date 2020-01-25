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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "İlk çalışmalarda Elazığ Sivrice'de 5 binamızın, Malatya Doğanyol'da 25 binamızın yıkık olduğu tespitini yaptık."
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "İlk çalışmalarda Elazığ Sivrice'de 5 binamızın, Malatya Doğanyol'da 25 binamızın yıkık olduğu tespitini yaptık."
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25.01.2020 01:53 |
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "İlk çalışmalarda Elazığ Sivrice'de 5 binamızın, Malatya Doğanyol'da 25 binamızın yıkık olduğu tespitini yaptık."
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