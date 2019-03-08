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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İstanbul'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 14:48 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa'da yapımı tamamlanan Çilekli Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi - Kurum: - "Aynı anda 700 kişinin ibadet edebileceği bir cami. İçerisinde hat sanatlarının sergilendiği çok önemli bir eserimiz. Bu camiyi kazandıran her kardeşime şükranlarımı sunuyorum."

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa'da yapımı tamamlanan Çilekli Camisi'nin açılışını yaptı.

Bakan Kurum, Sarıgöl Mahallesi'nde yapımı tamamlanan caminin açılışında yaptığı konuşmada, Gaziosmanpaşa Belediyesinin 2023 yılı çerçevesinde yaptığı projeleri bir bir açacaklarını belirtti.

Kurum, "2023 vizyonuna çok daha güzel, çok daha anlamlı bir Gaziosmanpaşa'yı, yeşiliyle, hastanesiyle, sağlık ocağıyla ve camisiyle inşa etme yolunda önemli eserleri kazandırıyoruz." dedi.

Çilekli Camisi'nin aynı anda 700 kişinin ibadet edebileceği bir cami olduğunu ifade eden Kurum, "İçerisinde hat sanatlarının sergilendiği çok önemli bir eserimiz. Bu camiyi kazandıran her kardeşime şükranlarımı sunuyorum. Bu eserleri yapmak için dertlenmeniz gerekiyor. İşte burada dertli bir belediye başkanımız var. Gaziosmanpaşa'nın derdiyle dertlenen ve geleceği için birçok projesi olan." dedi.

- "3 ay içerisinde kentsel dönüşüm sürecini yürütecek"

Bakan Murat Kurum, şunları kaydetti:

"Bundan yaklaşık 1 ay önce Cumhurbaşkanımız, Gaziosmanpaşa'da ne kadar sorunlu kentsel dönüşüm alanı varsa bu alanlara bakanlığımızın ve bakanlığımıza bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) ve aynı şekilde İller Bankası'nın girmesi talimatını verdi. Biz de bu talimat çerçevesinde geldik ve alanda kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin ne kadar sorunlu yer varsa müdahil olmak suretiyle TOKİ'ye talimatımızı verdik. 3 ay içerisinde Gaziosmanpaşa'da, 2 bin 500 konutun kentsel dönüşüm sürecini TOKİ yürütecek."

Kurum daha sonra, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı ve adayı Hasan Tahsin Usta ile caminin açılış kurdelesini kesti. Kurum, ardından cuma namazını Çilekli Camisi'nde kıldı.

Gaziosmanpaşa meydanında kadınlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çiçek dağıtan Kurum, esnaf ziyaretinde de bulundu.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Çilekli Camisi Gaziosmanpaşa

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