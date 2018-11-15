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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum İzmir'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 16:21 | Son Güncelleme

Bakan Murat Kurum, tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı gezdi, sokak müzisyenleriyle türkü söyledi

İZMİR (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı gezdi, sokak müzisyenleriyle türkü söyledi.

Ege Üniversitesi Bornova yerleşkesini ziyaret eden Kurum, rektör Prof. Dr. Necdet Budak ile burayı gezdi, öğrencilerle sohbet etti.

Daha sonra tarihi Kemeraltı Çarşısı'na geçen Bakan Kurum, esnafı ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla konuştu.

Gezisi sırasında sokak müzisyenleriyle karşılaşan Kurum, Ege Üniversitesi Rektörü Budak'ın sesinin güzel olduğunu belirterek, müzisyenlerden "Uzun ince bir yoldayım" türküsünü çalmalarını istedi.

Müzisyenlerin çaldığı türküye Murat Kurum da eşlik etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un programına, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Selahattin Varan, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de katıldı.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Ege Üniversitesi izmir türkü

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