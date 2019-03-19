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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Kentsel dönüşüme girecek konutlar) Tespitlerimize göre 2023'e kadar dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon bağımsız bölüm var, riskli gördüğümüz. Bunların yaklaşık 1,5 milyonu da daha fazla riskli diyebiliriz."

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 11:00 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Kentsel dönüşüme girecek konutlar) Tespitlerimize göre 2023'e kadar dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon bağımsız bölüm var, riskli gördüğümüz. Bunların yaklaşık 1,5 milyonu da daha fazla riskli diyebiliriz."


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