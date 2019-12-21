Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kirazlıtepe'de incelemelerde bulundu:

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bu yıl 65 bin konutun kentsel dönüşüm sürecini başlattıklarını, bunların 25 bininin İstanbul'da bulunduğunu belirterek, Üsküdar Kirazlıtepe Mahallesi'nin de bu dönüşüm projelerinden biri olduğunu söyledi.

Bakan Kurum, kentsel dönüşüm kapsamında yapılan Üsküdar Kirazlıtepe konutları ve şantiye alanında incelemelerde bulundu. Kurum'a Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen eşlik etti. Proje kapsamında biten konutlarda örnek daireleri gezen ve hak sahipleriyle sohbet edip sorularına cevap veren Kurum, projeyle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

İnşaat alanında basına açıklamada bulunan Kurum, Kirazlıtepe Projesi ile ilgili bilgi verip görselleri gösterdi. 31 Mart seçimleri öncesinde bu bölgeye geldiklerini anımsatan Kurum, şunları kaydetti:

"Vatandaşıma söz verdik. Dedik ki; 'Hızlı, yerinde ve hakkaniyet çerçevesinde bu kentsel dönüşüm sürecini yürüteceğiz. O zaman için bazı vatandaşlar projenin içinde yer aldılar. Bazıları da beklemeyi tercih ettiler. Ama bugün inşaatların yapımını, hızını ve kalitesini gördüklerinde vatandaşımız 'Bizim mahallemize de girmenizi bekliyoruz.' şeklinde talepte bulundular. Üsküdar Belediyesi de vatandaşlarla görüşerek, onların rızası çerçevesinde bu süreci yürütecek."