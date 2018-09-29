Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Mardin'de

MARDİN (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Mardin Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, AK Parti Mardin Milletvekilleri Cengiz Demirkaya ve Şehmus Dinçel, AK Parti İl Başkanı Nihat Eri, Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk ile gençlik merkezini ziyaret etti.

Merkezle ilgili Vali Yaman ve Gençlik Merkezi Müdürü Burak Bahadır Tuzlu'dan bilgi alan Kurum, sohbet ettiği gençlere tavsiyelerde bulundu.

Radyo programına da konuk olan Kurum, gençlerle fotoğraf çektirdi.

