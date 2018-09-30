Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Mardin'de

MARDİN (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör mağdurları için TOKİ tarafından inşa edilen konutlarda incelemelerde bulundu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile AK Parti Mardin İl Başkanlığını ziyaret etti, partililerle görüşü.
Bakan Kurum daha sonra Bakan Yardımcısı Varank, Mardin Valisi Mustafa Yaman, AK Parti il Başkanı Nihat Eri ve TOKİ yetkilileriyle Nusaybin ilçesinde terör mağdurları için TOKİ tarafından inşa edilen konutları gezdi.
Teröristlerin yıktığı Fırat, Abdulkadir Paşa ve Yenişehir mahallelerinde TOKİ tarafından yapımı süren cami, taziye evi, okullar ve örnek daireleri gezen bakan Kurum, Nusaybin Belediye Başkan Vekili ve Kaymakam Mehmet Balıkçılar ile firma yetkililerinden bilgi aldı.
Fırat ve Yenişehir Mahalle muhtarlarının sorun ve taleplerini de dinleyen Kurum, konutların ve diğer yapıların en kısa sürede tamamlanacağını söyledi.
Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Özel de Bakan Kurum'a ilçe merkezindeki çarşının da TOKİ tarafından düzenlenmesi talebini içeren dosya verdi.
Bakan Kurum incelemelerinin ardından ilçeden ayrıldı.
İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü
Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım
Çorum'da akılalmaz olay! Takı yüzünden tartışma çıktı... Düğün iptal oldu
5 yıl önce boşandığı kocası kaçınca tefeciler kapısına dayandı!
Devlet Bahçeli'den ittifak açıklaması: Birinci partiyiz her ilde aday çıkaracağız sözlerine gerek yok
Dünyanın izlediği klip: Numa numa 2
Endonezya'daki depremde ölü sayısı 832’ye yükseldi
Tropik fırtınada 'anksiyete'ye dikkat! Çok önemli uyarı
Erdoğan'dan Almanya'da Mesut Özil sözleri: Hazmedemedim
Bebek yapmak için ilişkiye girmeye gerek kalmayacak!
Facebook kullanıcıları dikkat! Hesabınızı kontrol edin, şifreniz sıfırlanmış olabilir
Okuyucu Yorumları 0 yorum