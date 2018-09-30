Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Mardin'de

MARDİN (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör mağdurları için TOKİ tarafından inşa edilen konutlarda incelemelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile AK Parti Mardin İl Başkanlığını ziyaret etti, partililerle görüşü.

Bakan Kurum daha sonra Bakan Yardımcısı Varank, Mardin Valisi Mustafa Yaman, AK Parti il Başkanı Nihat Eri ve TOKİ yetkilileriyle Nusaybin ilçesinde terör mağdurları için TOKİ tarafından inşa edilen konutları gezdi.

Teröristlerin yıktığı Fırat, Abdulkadir Paşa ve Yenişehir mahallelerinde TOKİ tarafından yapımı süren cami, taziye evi, okullar ve örnek daireleri gezen bakan Kurum, Nusaybin Belediye Başkan Vekili ve Kaymakam Mehmet Balıkçılar ile firma yetkililerinden bilgi aldı.

Fırat ve Yenişehir Mahalle muhtarlarının sorun ve taleplerini de dinleyen Kurum, konutların ve diğer yapıların en kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Özel de Bakan Kurum'a ilçe merkezindeki çarşının da TOKİ tarafından düzenlenmesi talebini içeren dosya verdi.

Bakan Kurum incelemelerinin ardından ilçeden ayrıldı.

