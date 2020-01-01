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  4. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Muğla Kemerköy, Muğla Yeniköy ve Çanakkale 18 Mart Çan Termik Santralleri çevre mevzuatı kapsamında çevre izinlerini almışlardır."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Muğla Kemerköy, Muğla Yeniköy ve Çanakkale 18 Mart Çan Termik Santralleri çevre mevzuatı kapsamında çevre izinlerini almışlardır."

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.01.2020 19:16 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Muğla Kemerköy, Muğla Yeniköy ve Çanakkale 18 Mart Çan Termik Santralleri çevre mevzuatı kapsamında çevre izinlerini almışlardır."


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