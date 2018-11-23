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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Nevşehir'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 17:44 | Son Güncelleme

Bakan Murat Kurum, kentsel dönüşüm alanları ile bölgedeki turistik merkezlerde inceleme yaptı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm alanları ile bölgedeki turistik merkezlerde incelemede bulundu.

Bakan Kurum, Nevşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iş birliğinde kent merkezindeki Karasoku ve Herikli mahallelerinde başlatılacak kentsel dönüşüm alanını gezdi.

Belediye Başkanı Atilla Seçen'den projeyle ilgili bilgi alan Kurum, daha sonra Kapadokya bölgesine gelen turistlerin yoğunlukla ziyaret ettiği Uçhisar beldesindeki Cevizlibağ, Göreme beldesindeki Esentepe mevkilerine ile Devrent Vadisi'ne ve Ürgüp Üç Güzeller mevkisine gitti.

Çevre ve altyapı düzenlemesi yapılması planlanan alanlar hakkında yetkililerden bilgi alan Kurum'a, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ile bazı kamu kurum amirleri de eşlik etti.

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Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Nevşehir

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