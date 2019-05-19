Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Romanya'da

BÜKREŞ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Romanya'nın Başkenti Bükreş'te bulunan Atatürk büstüne çelenk koydu.

Kurum, Avrupa Birliği (AB) 2019 Romanya Dönem Başkanlığı'nın özel davetiyle yarın yapılacak AB Çevre Bakanları Gayriresmi Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Bükreş'te, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliğince 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlenen etkinlikler kapsamında Ramada Otel önündeki Atatürk büstüne çelenk bıraktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törene, Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz ile bakanlık ve büyükelçilik yetkilileri de katıldı.

