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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Şanlıurfa'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 21:15 | Son Güncelleme

Bakan Murat Kurum, kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şanlıurfa'da kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği kentte, Karakoyun, Eski Sanayi Sitesi ve Yeşildirek Mahallesi kentsel dönüşüm alanlarını gezdi.

Çalışmalar hakkında bilgiler alan Kurum, daha sonra Valilik ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Kurum, Büyükşehir Belediyesinde yaptığı konuşmada, Şanlıurfa'nın "peygamberler şehri", kadim bir şehir olduğunu söyledi.

Yaptıkları toplantı sonucunda kenti ilgilendiren birçok önemli karar aldıklarını kaydeden Kurum, kararların Şanlıurfa halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kurum, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığını da ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

Bakan Kurum'a incelemeleri sırasında, Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Vali Abdullah Erin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de eşlik etti.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum inceleme Kentsel Dönüşüm

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