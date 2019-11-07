Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Selahaddin Camii inşaatını inceledi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Zonguldak’a gelerek Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan Selahaddin Camii inşaatı sahasında incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, "Zonguldak’ın şanına yakın 2 minareli, 22 kubbeden oluşan ve aynı anda 6 bin kişinin namaz kılacağı çok önemli bir caminin kaba inşaatının temel atmasını burada hep birlikte yapmış bulunacağız." dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Zonguldak Havalimanı’na iniş yaparak kent merkezine hareket etti. Milli Egemenlik Caddesi mevkisinde bulunan Selahaddin Camii inşaat sahasına gelen Bakan Kurum’u protokol üyeleri karşıladı. Programa İstanbul Çamlıca Camisi Yaptırma Derneği Başkanı Ergin Külünk ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı. AK Parti Zonguldak Milletvekillerinin yanı sıra Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan eşliğinde Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı. İl Müftüsü Rüstem Can tarafından yapılan duanın ardından Bakan Kurum, gazetecilere projeler hakkında bilgiler verdi.

"6 bin kişi aynı anda namaz kılabilecek"

Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi’nin ruhuna uygun bir şekilde illere gittiklerini belirten Bakan Kurum, "İllerimizde valimiz, belediye başkanımız, milletvekillerimizle birlikte bir araya gelmek suretiyle vatandaşlarımızın problemleri sorunları neyse yerinde görerek yerinde çözümler bulmaya gayret gösteriyoruz. Bugün de Zonguldak’a geldik. 6 ay önce buradaydık. Öncelikli olarak Mevlid Kandilimiz. Peygamber Efendimizin doğum günü. Hem Zonguldaklı kardeşlerimin hem Türkiye’deki vatandaşlarımızın kandilini kutluyorum. Burada daha önce Başbakanımız tarafından temeli atılan, Cumhurbaşkanımız tarafından onun talimatları çerçevesinde Zonguldak’a sulietleri olacak bir Selahaddin Camii inşaatını yerinde denetlemek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Camiler bizim hayatımızın merkezleridir. Ecdadımız şehre inşa işine başlayacağı zaman ilk önce cami inşasından başlar. Etrafında parklar, yerleşim alanlarının iç içe olduğu önemli yerleşim merkezlerini oluştururlardı. Biz de bu gün inşallah Zonguldak’ın şanına yakın 2 minareli, 22 kubbeden oluşan ve aynı anda 6 bin kişinin namaz kılacağı çok önemli bir caminin kaba inşaatının temel atmasını burada hep birlikte yapmış bulunacağız. Ve 18 ay gibi kısa sürede de 12 bin metrekarelik sahilin içerisinde bulunan içinde otoparklarının, kütüphanesinin, dinlenme alanlarının, konferans salonunun olduğu camimizi Zonguldak’a kavuşturmuş olacağız. İnşallah 18 ay sonra açılışını da hep birlikte Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle yapar ve bölgemize, şehrimize önemli bir eseri kazandırmış oluruz" diye konuştu.