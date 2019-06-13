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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: “Sıfır Atık ile ekonomimize ciddi katkılar sağlayacağız”

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 13:56 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Sıfır Atık ile hem kaynaklarımızı verimli kullanacağız hem de ekonomimize ciddi katkılar sağlayacağız” dedi.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, katıldığı TBB Meclis toplantısında açıklamalarda bulundu.Hiçbir parti ayrımı gözetmeksizin belediyelerle birlikte millete hizmet etmeye devam edeceklerini belirten Kurum, "AK Parti olarak, 17 yıl önce milletimize bir söz verdik.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Sıfır Atık ile hem kaynaklarımızı verimli kullanacağız hem de ekonomimize ciddi katkılar sağlayacağız” dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, katıldığı TBB Meclis toplantısında açıklamalarda bulundu.
Hiçbir parti ayrımı gözetmeksizin belediyelerle birlikte millete hizmet etmeye devam edeceklerini belirten Kurum, "AK Parti olarak, 17 yıl önce milletimize bir söz verdik. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedik. O günden bugüne gerçekleştirdiğimiz hizmetlerle yerel yönetimlerimiz çok daha güçlü bir hale geldi" diye konuştu.
Türkiye’nin en büyük probleminin çarpık kentleşme olduğunu belirten Kurum, “Biz emeğimizin, vaktimizin, paramızın büyük bir çoğunluğunu da bu işe harcıyoruz. Bundan sonraki süreçte şehri binalar topluluğu olarak görmeyip, şehri çevresiyle, doğasıyla, iktisadi yapısıyla bir bütün olarak görmek zorundayız” şeklinde konuştu.
Bakanlığın gündeminde yer alan konunun “kentsel dönüşüm” olduğunu hatırlatan Kurum, “Depremler, ülkemizin bir gerçeği olarak karşımıza çıkıyor. Depremleri bırakın; bugün Kartal’da, Kağıthane’de, ülkemizin farklı noktalarında binalar, heyelan sebebiyle yine kaydı. Bu işin siyaseti yok. Daha fazla acının yaşanmaması için vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde onlarla yan yana bu dönüşümleri gerçekleştirmek zorundayız” ifadelerini kullandı.
Geride bırakılan 6 yıl içerisinde tüm Türkiye’de 1 milyon 273 bin konutun dönüşüm süresini başlattıklarını hatırlatan Kurum, kentsel dönüşüme dair yeni düzenlemelerle ilgili vatandaşın mağduriyetini an aza indireceklerini kaydetti.
Sosyal konut taleplerine de karşılıksız kalmadıklarını ve 50 bin sosyal konut projesini başlattıklarını söyleyen Kurum, “Bu hedefle 2023 yılına kadar çalışmalarımızı yürütüyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘bu ülkede ev sahibi olmayan hiçbir alt gelir grubu vatandaşımız kalmasın’ talimatı çerçevesinde bu süreci hep birlikte yürütmeye gayret gösteriyoruz” dedi.
Sıfır atık projesiyle ilgili bilgi veren Kurum, “Belediye başkanı dendiği zaman akla ilk şehrin temizliği gelir. Belediyelerimizle iş birliği yaparak hem atık su arıtma hem de katı atık yönetiminde ciddi mesafeler kaydettik. 23 ayda tam 18 bin 750 kamu kurum ve kuruluşunda sıfır atık sistemine geçtik. 2023’e kadar tüm belediyelerimizde sıfır atık sisteminin zorunlu olacağını ve bu sistemle doğamızı koruyacağımızı ve gelecek nesillere o emaneti en güzel şekilde aktaracağız. Sıfır atık ile hem kaynaklarımızı verimli kullanacağız hem de ekonomimize ciddi katkılar sağlayacağız” diye konuştu.
Bunun dışında denizlerde “sıfır atık mavi” projesini başlattıklarını hatırlatan Kurum, “Karada başlattığımız seferberliğin bir değişiğini denizlerimizde, deniz kenarlarında, göllerde, akarsu kenarlarında hem atıkların toplanması hem de atıkların atılmasını engellemek adına bu çalışmaya başlattık” şeklinde konuştu.
Kurum, diğer önemli çalışmanın, 2023 yılında kişi başına düşen yeşil alanın bugünkü durumdan iki katı arttırılması olduğunu söyleyerek, "Bu anlamda da eylem planlarımız kapsamında ’millet bahçeleri’ projelerimiz var. İlçelerimize dahi millet bahçesi yapma teklifi var. Bunları yapmakla birlikte iklim değişikliğini en aza indirecek o yatay koridorları da şehirlerimizde açmış olacağız" ifadesini kullandı.

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