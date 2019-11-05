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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: “Tarihi eserlerimizi gün yüzüne çıkaracağız”

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 21:03 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Erzurum’da kentsel dönüşüm alanlarında incelemelerde bulundu, belediye başkanları ile değerlendirme toplantısı yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Erzurum’da kentsel dönüşüm alanlarında incelemelerde bulundu, belediye başkanları ile değerlendirme toplantısı yaptı. Bakan Kurum Erzurum Kalesi, Çifte Minareli Medrese ve Üç Kümbetlerin bulunduğu bölgede yapılacak Kültür Yolu projesi ve Millet Bahçesi projesiyle tarihin gün yüzüne çıkarılacağını söyledi.
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile birlikte Erzurum’a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Erzurum’da Büyükşehir ve merkez ilçe belediyeleri sınırları içerisinde yer alan kentsel dönüşüm yapılan alanlarında incelemede bulundu. Üç Kümbetler, Erzurum Kalesi, Gaziler Mahallesi, sanayi bölgesinde incelemelerde bulunan Bakan Kurum daha sonra Palandöken Kayak Merkezi’nde Erzurum Valisi Okay Memiş, eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve ilçe belediye başkanlarının katıldığı değerlendirme toplantısına katıldı.
Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, Erzurum kalesi, Üç kümbetler ve Hacı Cuma Mahallesi bölgesinde yapılacak yeni düzenlemelerle ilgili bilgi verdi. Erzurum’a ilişkin üçüncü ziyaretini gerçekleştirdiğini dile getiren Bakan Kurum, “Erzurum için Erzurum’un geleceği için, Erzurumlu vatandaşlarımızın hayat standartlarını artırmak adına hem kentsel dönüşüm hem de millet bahçesi projeleriyle ilgili ziyaretlerde bulunduk. Kale çevremiz ve burada yapılacak millet bahçesi ve kültür yolu projelerimizi değerlendirdik. Kültür yolu projesi kapsamında konaklama restoranların yer alacağı 21 bin metrekarelik alanda projemizin ilk itabını gerçekleştireceğiz. Projenin maliyeti 14 milyon TL. Bizim kale etrafını tamamen tarihi restorasyonu ve çevre düzenlemesi tamamlanmış bir proje olacak. Konaklama ve yeme içme alanları olacak. Kelinin hemen karşısında yer alan Cumhuriyet Caddesinin diğer bölümü ve Taş ambarların olduğu bölgede ikinci etap proje çalışması olacak. Projenin ikinci ayağı burada olacak. Bir dönüşüm projesi gerçekleştireceğiz. 400 rezerv konut üreteceğiz. Erzurum’un tarihi yapısına uygun olarak projelendirilecek. Yakutiye sınırları içerisinde Hacı Cuma Mahallesinde esnafımızı da içine alan projeyi uygulamaya devam edeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ve TOKİ eliyle yürüteceğiz. Yıl sonuna kadar bu bölgede vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek şekilde bu alanın boşaltılmasını sağlayarak nisan ayında temel atmak istiyoruz. 3 Kümbetlerde yapacağımız millet bahçesi projesiyle tarihi turizm atkını oluşturmuş olacağız. Tarihi eserlerimiz gün yüzüne çıkarılmış olacak” diye konuştu.

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