Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Tarihimizi, kültürümüzü gün yüzüne çıkaracağımız adımlar atıyoruz"

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve yetkililerden bilgi alan Kurum, burada yaptığı açıklamada, Bursa ve vatandaşlar için yapabilecekleri işleri hem yerinde görüp tespitini yaptıklarını hem de toplantılar icra ettiklerini söyledi.

Proje yapacakları alanın incelemesini gerçekleştirdiklerini dile getiren Kurum, Osmangazi Belediyesince Soğanlı'da yapılan kentsel dönüşüm projesini de gördüklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Şimdi de Soğanlı'da yaklaşık 110 bin metrekarelik alanda Osmangazi ve Bursa'ya hizmet edecek bir millet bahçesi projesi gerçekleştireceğiz. Gençler, çocuklar ve kadınların 7 gün 24 saat vakit geçirebilecekleri, içinde yürüyüş yapabilecekleri, bisiklete binebilecekleri, kıraathanede gençlerin ücretsiz hizmetlerden faydalanabilecekleri önemli bir projeyi Toplu Konut Dairesi Başkanlığı (TOKİ) ile gerçekleştireceğiz. Hemen buranın yanında yine Soğanlı mevkisinde TOKİ eliyle de 500 rezerv konut yapacağız. Kalan etapları da dönüştürmek suretiyle burayı bir cazibe merkezi haline getirecek adımlar, Osmangazi Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve bakanlığın ortaklaşa yürüteceği projelerle gerçekleşecektir."

- "Botanik Park'ta korunan alanların miktarını artırdık"

Botanik Park ile ilgili de açıklamalar yapan Kurum, "Botanik Park'ta da onayladığımız planla korunan alanların miktarını artırdık. Fiilen içindeki yaşam alanları dışında hiçbir değişiklik yapmadık. Yeşil Bursa'ya doğru yapacağımız, az önce de eski stadyumun olduğu alanın incelemesini yaptık. Orada da yıl sonuna kadar millet bahçemiz tamamlanacak. İçinde 500 araçlık otoparkın olduğu, yine kıraathane, kütüphanenin olduğu, termal sudan vatandaşların faydalanabileceği, spor yapabildiği çok önemli bir alanı da oraya kazandıracağız." dedi.