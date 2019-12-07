Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Türkiye iklim müzakerelerinde haklı duruşunu sürdürmekte kararlı"

ZEHRA AYDIN/AYŞE ŞENSOY - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ülkemizin talebi Birleşmiş Milletler (BM) İklim Sözleşmesi altında gelişmekte olan ülkeler ile aynı kategori içerisinde yer almaktır. Buradaki haklı duruşumuzu kararlı bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Bakan Kurum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BM İklim Konferansı'nın (COP 25), dünya liderlerinin katılımıyla İspanya'nın başkenti Madrid'de başladığını anımsattı.

Davet üzerine konferansın açılışı için Madrid'e gittiğini aktaran Kurum, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, COP25 Başkanı ve Şili Çevre Bakanı Carolina Schmidt ile ikili görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Görüşmelerde Türkiye'nin BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesinin Ek-1 listesinden çıkarılma ve gelişmekte olan ülkeler ile aynı haklara sahip olma talebini yinelediklerini belirten Kurum, şunları kaydetti:

"Sayın Guterres de ülkemizin gelişmekte olan bir ülke olduğunu, iklim değişikliği ile mücadelesini en ileri seviyede yürütmek için finansal desteklerden faydalanması gerektiğini ve buradaki haklı duruşumuzu destekleyeceğini ifade etti. İklim değişikliğiyle ilgili mücadelede ülkemize, Yeşil İklim Fonu'ndan alamasak dahi diğer finansman kaynaklarına erişim noktasında yardımcı olacaklarını ifade ettiler. COP25 Başkanı Schmidt de Dönem Başkanı olarak ülkemize yapılan haksızlığın giderilmesi için elinden gelen her türlü yardımı yapacağını söyledi. Tabii bu uzun soluklu bir süreç ama müzakereler nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın tüm dünyanın iklim değişikliğiyle ilgili durduğu tarafta biz de durmaya devam edeceğiz. Dünyayı en az kirleten ülkelerden biriyiz ve buradaki kararlı duruşumuzu Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sergilemeye devam edeceğiz."