HABER

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Türkiye iklim müzakerelerinde haklı duruşunu sürdürmekte kararlı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 11:09 | Son Güncelleme

"Türkiye, BM İklim Sözleşmesi altında Ek-1 ülkesi olduğu için sera gazı emisyonlarını azaltma yükümlülüğü bulunan gelişmiş ülkelerle aynı listede yer alıyor. Benzer sosyoekonomik göstergelere sahip gelişmekte olan ülkelere sağlanan finans, teknoloji ve kapasite desteklerinden de yararlanamıyor" - "Ülkemizin talebi BM İklim Sözleşmesi altında gelişmekte olan ülkelerle aynı kategoride yer almak" - "Uzun soluklu bir süreç ama müzakereler nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın tüm dünyanın iklim değişikliğiyle ilgili durduğu tarafta biz de durmaya devam edeceğiz. Dünyayı en az kirleten ülkelerden biriyiz ve buradaki kararlı duruşumuzu sergilemeye devam edeceğiz"

ZEHRA AYDIN/AYŞE ŞENSOY - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ülkemizin talebi Birleşmiş Milletler (BM) İklim Sözleşmesi altında gelişmekte olan ülkeler ile aynı kategori içerisinde yer almaktır. Buradaki haklı duruşumuzu kararlı bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Bakan Kurum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BM İklim Konferansı'nın (COP 25), dünya liderlerinin katılımıyla İspanya'nın başkenti Madrid'de başladığını anımsattı.

Davet üzerine konferansın açılışı için Madrid'e gittiğini aktaran Kurum, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, COP25 Başkanı ve Şili Çevre Bakanı Carolina Schmidt ile ikili görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Görüşmelerde Türkiye'nin BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesinin Ek-1 listesinden çıkarılma ve gelişmekte olan ülkeler ile aynı haklara sahip olma talebini yinelediklerini belirten Kurum, şunları kaydetti:

"Sayın Guterres de ülkemizin gelişmekte olan bir ülke olduğunu, iklim değişikliği ile mücadelesini en ileri seviyede yürütmek için finansal desteklerden faydalanması gerektiğini ve buradaki haklı duruşumuzu destekleyeceğini ifade etti. İklim değişikliğiyle ilgili mücadelede ülkemize, Yeşil İklim Fonu'ndan alamasak dahi diğer finansman kaynaklarına erişim noktasında yardımcı olacaklarını ifade ettiler. COP25 Başkanı Schmidt de Dönem Başkanı olarak ülkemize yapılan haksızlığın giderilmesi için elinden gelen her türlü yardımı yapacağını söyledi. Tabii bu uzun soluklu bir süreç ama müzakereler nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın tüm dünyanın iklim değişikliğiyle ilgili durduğu tarafta biz de durmaya devam edeceğiz. Dünyayı en az kirleten ülkelerden biriyiz ve buradaki kararlı duruşumuzu Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sergilemeye devam edeceğiz."

Bakan Kurum, "Ülkemizin talebi BM İklim Sözleşmesi altında gelişmekte olan ülkeler ile aynı kategori içerisinde yer almaktır. Buradaki haklı duruşumuzu kararlı bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Ek-1 listesinin gelişmiş ülkelerin yer aldığı bir liste olduğunu ifade eden Kurum, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye gelişmekte olan bir ülke olmasına rağmen BM İklim Sözleşmesi altında Ek-1 ülkesi olduğu için sera gazı emisyonlarını azaltma yükümlülüğü bulunan gelişmiş ülkelerle aynı listede yer alıyor. Ayrıca bu konumundan dolayı benzer sosyoekonomik göstergelere sahip gelişmekte olan ülkelere sağlanan finans, teknoloji ve kapasite desteklerinden de yararlanamıyor. Bizim gelişmekte olan bir ülke olduğumuz, sanayimizin, turizmimizin büyümesi gerektiği, yine tüm sektörler olarak bir kalkınma planı çerçevesinde gelişmişlik endeksini yakalamak amacıyla yatırımlar yapmamız gerektiği aşikar."

PARTNERCeren Hindistan hafızasını sildirmiş!Ceren Hindistan hafızasını sildirmiş!
Hakkari'de kar ve sis etkili olduHakkari'de kar ve sis etkili oldu
Eskişehirli Ceren Özdemir: ‘Hayattayım' demekten utandımEskişehirli Ceren Özdemir: ‘Hayattayım' demekten utandım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BM İklim Konferansı COP25 Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

Saldırgan Suudi asker çıktı! Trump, Kral Selman'la görüştü

Saldırgan Suudi asker çıktı! Trump, Kral Selman'la görüştü

Sigortası işlemiyor! Aylık hastane masrafı...

Sigortası işlemiyor! Aylık hastane masrafı...

Bolu'da deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü

Bolu'da deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü

Dikkat! Kuvvetli buzlanma ve don uyarısı geldi

Dikkat! Kuvvetli buzlanma ve don uyarısı geldi

Rusya sınıra hava savunma sistemi kurdu

Rusya sınıra hava savunma sistemi kurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaralı askerin sözleri gözlerinizi yaşartacak... "Biz bunu duyunca donduk kaldık"

Yaralı askerin sözleri gözlerinizi yaşartacak... 'Donduk kaldık'

Kan donduran anların görüntüsü ortaya çıktı! Arkasından gelip başından vurdu

Kan donduran görüntü! Arkasından yanaşıp kafasına ateş etti

Uludağ'da kaybolan 2 dağcı için mağara ve kuyular aranıyor

6 gün oldu... Didik didik aranıyorlar

Rusya, Çin sınırına balistik füze saldırılarına karşı hava savunma sistemleri kurdu

Rusya sınıra hava savunma sistemi kurdu

Meteoroloji'den kuvvetli buzlanma ve don uyarısı

Dikkat! Kuvvetli buzlanma ve don uyarısı geldi

Başkentte 'poşet' operasyonu! 93 kadını dolandırmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

Başkentte 'poşet' operasyonu! 93 kadını dolandırmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.