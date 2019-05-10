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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum vatandaşlarla buluştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.05.2019 23:38 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum vatandaşlarla buluştu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'da teravih namazı sonrası vatandaşlarla bir araya geldi.

Kurum, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Konya'da Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Kurum, kentin büyük camilerinden Hacıveyiszade Camisinde teravih namazını kıldı. Kurum, cami çıkışında vatandaşlara ballı süt ikram etti.

Burada vatandaşlarla bir süre sohbet eden Kurum, hatıra fotoğrafı çektirdi, vatandaşların taleplerini dinledi.

Kurum'a Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya milletvekilleri, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve ilçe belediye başkanları eşlik etti.

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