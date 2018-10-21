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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: “Yeşil alana ihtiyacımız var”

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 13:47 | Son Güncelleme

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.

İSTANBUL, (DHA) - ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu. Kurum, incelemeler sonrasında yaptığı açıklamada, “Sosyal anlamda yeşil alana ihtiyacımız var” dedi. Esenler Belediye Başkanı ve protokol ile birlikte millet bahçesini gezdikten sonra açıklamalarda bulunan Kurum, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanımızın bize verdiği talimatlar doğrultusunda şehrin her noktasında yeşil alan sayısını artırmaya çalışıyoruz. Millet bahçesi projeleri tamamlandığında kişi başına düşen yeşil alan miktarı yüzde 10 artacak. Sosyal alanda baktığımız zaman bizim yeşil alana ihtiyacımız var. Bizim bunların sayısını artırmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı. Bakan Kurum, açıklamalarının ardından Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi’nin yıl sonuna kadar açılacağını da dile getirdi. “İSTANBUL’UN EN BÜYÜK PARKLARINDAN BİRİ OLACAK” Hükümetin 100 Günlük Eylem Planı'nda yer verilen proje ile ilgili detayları paylaşan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ise, Millet Bahçesi’nin son aşamasında olduklarını belirterek, “İnşallah hazırlıklar bittiği zaman burası İstanbul’un en büyük parklarından biri olacak. Plan sınırımız 182 bin metre, proje alanımız uygulamada 240 bin metreye kadar çıkacak” dedi.

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