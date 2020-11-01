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  4. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Yıkılan binalar için riskli bina başvurusu yapıldığı iddiaları) Bugün bunları konuşmanın, tartışmanın zamanı değil. Vatandaşlarımız enkaz altında yavrularını bekliyorlar, benim çalışma arkadaşımın burada çocuğu var. Biz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Yıkılan binalar için riskli bina başvurusu yapıldığı iddiaları) Bugün bunları konuşmanın, tartışmanın zamanı değil. Vatandaşlarımız enkaz altında yavrularını bekliyorlar, benim çalışma arkadaşımın burada çocuğu var. Biz

İZMİR HABERLERİ  | 01.11.2020 19:13 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Yıkılan binalar için riskli bina başvurusu yapıldığı iddiaları) Bugün bunları konuşmanın, tartışmanın zamanı değil. Vatandaşlarımız enkaz altında yavrularını bekliyorlar, benim çalışma arkadaşımın burada çocuğu var. Bizim odaklanmamız gereken konu bunlardır. Herkesten istirham ediyorum birlik ve beraberliğimizi sonuna kadar koruyalım. Bunun siyaseti, davası, polemiği olmaz"


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Ayşe Pınar Eczanesi
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Bayindir
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