BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İklim değişikliğine karşı, ülkeler olarak topyekun hareket etmek zorunda olduğumuz çok kritik zamanlardan geçiyoruz." dedi.

Kurum, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Eylemi Zirvesi Kararlılık İçin İş Birliği Oturumu'nda "Bir Sonraki Adım" başlıklı panelin kapanış konuşmasını yaptı.

Zirvenin hem ülkeler hem dünya için hayırlı, yapıcı ve olumlu sonuçlar getirmesini umduğunu belirten Kurum, "İklim değişikliğine karşı, ülkeler olarak topyekun hareket etmek zorunda olduğumuz çok kritik zamanlardan geçiyoruz." ifadesini kullandı.

İklim değişikliğiyle mücadelenin siyasi, ekonomik, sosyo-kültürel boyutları ile son derece karmaşık bir konu olduğunu kaydeden Kurum, Türkiye'nin BM İklim Zirvesi'nin "Altyapı, Şehirler ve Yerel Eylem" temasının hazırlıklarından dolayı büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

- "Hükümetlerimizin belediyelere yol gösterici rol üstlenmesi şart"

Kurum, yerelde iklim eylemini güçlendirmek için uluslararası ve ulusal aktörlerle yerel yönetimler arasında kurulacak iş birliği ağlarının son derece önemli olduğuna işaret ederek, "Bu nedenle hükümetlerimizin belediyelerimize yol gösterici bir rol üstlenmesi şarttır." dedi.