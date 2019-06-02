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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 04:20 | Son Güncelleme

“234 milyar liralık iş yaptık. 17 yılda köprüler, hastaneler, millet bahçeleri, yollar, 234 milyar liralık iş yaptık. Bundan sonraki süreçte de yapmaya devam edeceğiz” - "23 Haziran seçimlerinde vatandaşlarımızın oyuna sahip çıkarak Binali Yıldırım’ı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yapacağız"

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “234 milyar liralık iş yaptık. 17 yılda köprüler, hastaneler, millet bahçeleri, yollar, 234 milyar liralık iş yaptık. Bundan sonraki süreçte de yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

Bakan Kurum, Sancaktepe İlçe Gençlik Kolları tarafından düzenlenen sahur programında gençlerle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada, gece gündüz çalışarak ve kapı kapı dolaşarak gönül belediyeciliğini anlatacaklarını belirten Kurum, “Bu, gençlerle başlıyor, kadınlarımızla, çocuklarımızla başlıyor. Evle başlıyor. Evden gireceğiz ilk önce, ondan sonra mahalleye yayılacağız. Mahalleden ilçeye, ilçeden şehre yayılacağız. Biz her noktaya ulaşmak zorundayız.” diye konuştu.

Gençlere, dünyanın en güzel şehirlerinden birinde yaşadıklarını hatırlatan Kurum, “Siz bu şehrin sokaklarında gezerek, müzelerinde vakit geçirerek, tarihe tanıklık ediyorsunuz. İstanbul, dünyanın merkezi olduğu gibi, İslam’ın da kadim başkenti, ecdadımızın da bize bıraktığı yadigardır. Osmanlı’nın, Selçuklu’nun yadigarı, o yüzden bu şehre hizmet etmek, bu şehri inşa etmek, sadece ülkemize değil, tüm cihana, tüm mazlum coğrafyaya hizmet etmektir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 1994 yılında "çöp, çukur, çamur" dağlarının olduğu bir İstanbul devraldığını kaydeden Murat Kurum, şöyle devam etti:

“Ecdadımızın bize bıraktığı tarihi eserleri ihya etmek suretiyle o ruhu yeniden inşa etmek suretiyle İstanbul’umuzu 25 yıldır yönetiyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de sizlerin desteğiyle, hepimizin uğraşıyla çok daha fazla yöneteceğiz, yönetmek zorundayız.

İstanbul sadece bizi ilgilendirmiyor, tüm coğrafyayı ilgilendiriyor. O yüzden şu anda bulunduğumuz ‘Gönül Sofrası’nı herkese açmak zorundasınız. 234 milyar liralık iş yaptık. 17 yılda köprüler, hastaneler, millet bahçeleri, yollar, 234 milyar liralık iş yaptık. Bundan sonraki süreçte de yapmaya devam edeceğiz."

Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şunu çok net bir şekilde bilin ve o gücü de arkanızda hissedin. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak, vatandaşlarımıza bizim yetkilerimiz dahilinde vermeniz gereken ne söz varsa, Belediye Başkanımız ve İlçe Başkanımızla istişare etmek suretiyle bu sözleri bizim adımıza vatandaşlarımıza verebilirsiniz. Bunların takiplerini de inşallah beraber yapabiliriz. Ak kadrolarla, gönül belediyeciliğini herkese anlatmak zorundayız.”

31 Mart seçimlerinde haksızlık yapıldığını söyleyen Kurum, “242 bin oy şüpheli durumdadır. 31 bin sandığın 754 başkanı kanuna aykırı bir şekilde atanmış durumda ve bu da 212 bin oy demektir. Sandık kurulu üyelerinin hiçbiri tarafından imzalanmayan, sandık döküm cetveli bulunmayan sandıklarda da 30 bine yakın oyumuz heba olmuştur. Biz hakkımızı aramak zorundayız. Vatandaşlarımız bize haklarını aramamız için oy verdiler.” ifadelerini kullandı.

Kurum, 23 Haziran'da vatandaşların oyuna sahip çıkarak Binali Yıldırım’ı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yapacaklarını sözlerine ekledi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

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