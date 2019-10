Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Biz 21. Yüzyıl da şehirlerimizde eskiden hissettiğimiz mutluluğu yeniden yakalayabilir miyiz bugün bunları tartışıyoruz. Bu soruya ben Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak evet diyorum ve evet diyeceğim. Ben, bu zirvenin, şehirlerimizin geleceği için bir dönüm noktası olmasını diliyorum” dedi. Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde düzenlenen Kartepe zirvesine katılan Bakan Kurum, Barış Pınarı Harekatında şehit düşen güvenlik güçlerine Allah’tan rahmet, ailelerine ise baş sağlığı dileyerek başladığı konuşmasında, “Öncelikle 9 Ekim’de Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emirleriyle başlayan Barış Pınarı Harekatımızı hamdolsun ordumuzun sahadaki başarısını, masada elde ettiğimiz zaferlerle taçlandırdık. Barış Pınarı Harekatında şehit düşen güvenlik güçlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerine baş sağlığı diliyorum. 40 yıldır “bitmez” denilen PKK belasını topraklarımızdan da sınırlarımızdan da silip atıyoruz. Bu zafer, mazluma her zaman kucak açan yiğit bir milletin, tarihin her döneminde destanlar yazan şanlı bir ordunun ve dik duran güçlü bir liderin eseridir. Bu harekatın emrini vererek, milletimizi ordumuzun etrafında tek vücut haline getiren, milletinden aldığı güçle, sizlerden aldığı destekle, bütün dünyaya “azdan az, çoktan çok gider” diye seslenen Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun” dedi.

Şehirlerimizin geleceğini, insanımızın mutluluğunu konuşmak için bir aradayız

Bakan Kurum, “Askerimiz ülkemizin güvenliği için mücadele ederken bizler de şehirlerimizin geleceğini, insanımızın mutluluğunu konuşmak için bir aradayız.

3 gün boyunca, birbirinden değerli katılımcılarımız; insanın mutluluğunu, insan mekan ilişkisini, kültür ve sanatı, şehir ekonomisini, çevre ve şehirciliği, kısaca şehre dair her şeyi masaya yatıracaklar. Bizim medeniyetimizin şehre dair her konuya cevap veren bir şehircilik anlayışı var. Buna göre; şehirler sakinlerinin aynasıdır ve hatta aynısıdır. İnsan neyse şehir odur. Çünkü insan; inşa ettiği şehirlerde, sadece bina yapmaz, dahası, benliğini de ortaya koyar, kimliğini de gösterir, adeta kendisini taşa toprağa işler.

Bu nedenledir ki; şanlı tarihimiz boyunca atalarımız, insanın her ihtiyacına kâmil manada cevap vermiştir. Atalarımız bir yere yerleştiklerinde oraya hemen mescit yapmış, medrese yapmış, hamam, köprü ve kervansaray yapmış, ağaçlarını hızlıca dikmiş ve evlerini de bu dokuya uygun şekilde inşa etmiştir. Yani ecdat şehri; insanın ruhunu, fıtratını, temizliğini, aşkını, bu dünyasını ve ötesini merkeze alan, insanı mutlu kılan mekanlar olarak görmüş, buna göre imar etmiştir” dedi.