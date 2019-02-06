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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "6.7 milyon konutu 20 yılda tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.02.2019 11:09 | Son Güncelleme

IHAAW105539-SIY/06-02-2019 - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "6.7 milyon konutu 20 yılda tamamlamayı hedefliyoruz" dedi. 06.02.2019 10:55:39 TSI NNNN

IHAAW105539-SIY/06-02-2019

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "6.7 milyon konutu 20 yılda tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

06.02.2019 10:55:39 TSI
NNNN

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