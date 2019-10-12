HABER

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.10.2019 20:43 | Son Güncelleme

Bakan Kurum, Samsat Afet Konutları'nda incelemelerde bulundu, depremzede ailenin evine konuk oldu - Sahabe Safvan Bin Muattal Cami ve Külliyesi inşaatını da gezen Bakan Kurum, sahabe Safvan Bin Muattal'ın kabrinde Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için dua etti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'ın Samsat ilçesinde depremzedeler için yapılan afet konutlarında incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum, beraberinde Vali Aykut Pekmez, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın, Halil Fırat, Muhammet Fatih Toprak ve Yakup Taş ve kurum müdürleriyle Samsat ilçesinde 2017 ve 2018'de meydana gelen 5,5 ve 5,1 büyüklüğündeki depremlerde evleri hasar görenler için yapılan Samsat Afet Konutları'nı ziyaret etti.

İlçe girişinde kendisini bekleyenlerle aracını durdurup görüşen Bakan Kurum, yapılması planlanan ikinci etap afet konutlarıyla ilgili ilçe sakinlerinin yaşadığı sorunun çözülmesi için telefonla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü.

Ardından depremzede Emin Dilek'in evine konuk olan Bakan Kurum, burada aileyle bir süre görüştü. Konutlarının hayırlı olmasını dileyen Kurum, "Samsat'taki depremden sonra hızlı bir şekilde aksiyon alıp burayı yaptık." dedi.

Ev ziyaretinin ardından Kurum, Samsat Afet Konutları'nda ilçe halkıyla bir süre sohbet edip sorunlarını dinledi.

Bakan Kurum daha sonra beraberindekilerle Samsat ilçesinde bulunan Safvan Bin Muattal'ın kabrini ziyaret ederek Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için dua etti.

Daha sonra Kurum, yapımı devam eden Sahabe Safvan Bin Muattal Cami ve Külliyesi'ni inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

PARTNERÖldürdüğü kurbanlarını yanı başından ayırmıyor!Öldürdüğü kurbanlarını yanı başından ayırmıyor!
Bakan Kurum: Güvenli bölgede 700 bin nüfus köylerde, 300 bin ilçelerde barınacakBakan Kurum: Güvenli bölgede 700 bin nüfus köylerde, 300 bin ilçelerde barınacak
"Bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz""Bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz"
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Murat Kurum Samsat Samsat Afet Konutları

En Çok Okunan Haberler

'Barış Pınarı Harekatı' paylaşıma tepki!

'Barış Pınarı Harekatı' paylaşıma tepki!

Arap Birliği’nden skandal 'Barış Pınarı Harekâtı' açıklaması!

Arap Birliği’nden skandal 'Barış Pınarı Harekâtı' açıklaması!

Putin'den kritik açıklama: Gerektiğinde Suriye'den çekiliriz

Putin'den kritik açıklama: Gerektiğinde Suriye'den çekiliriz

'Hayırlı olsun' deyip duyurdu: Seri üretime geçiliyor

'Hayırlı olsun' deyip duyurdu: Seri üretime geçiliyor

Barış Pınarı Harekatı şehitlerine son veda!

Barış Pınarı Harekatı şehitlerine son veda!

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telefonu

Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telefonu

Bakan Soylu'dan Nusaybin'de önemli açıklamalar

Soylu'dan Nusaybin'de önemli açıklamalar

Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl? Semih Yalçın duyurdu

MHP lideri Devlet Bahçeli Pazartesi mesaiye başlıyor!

Fahrettin Altun'dan YPG'nin gazetecilere saldırısına ilişkin açıklama

Altun'dan YPG'nin gazetecilere saldırısına ilişkin açıklama

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Türkiye'den çok sert tepki!

MHP'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması

MHP'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.