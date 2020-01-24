Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Akhisar'daki deprem) Yapıları ağır hasar gören vatandaşlarımızın kesin hasar tespit neticeleriyle birlikte TOKİ Başkanlığımızca hem Kırkağaç'ta hem Akhisar'da yüzer konut inşasına başlayacağız"