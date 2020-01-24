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  4. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Akhisar'daki deprem) Yapıları ağır hasar gören vatandaşlarımızın kesin hasar tespit neticeleriyle birlikte TOKİ Başkanlığımızca hem Kırkağaç'ta hem Akhisar'da yüzer konut inşasına başlayacağız"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Akhisar'daki deprem) Yapıları ağır hasar gören vatandaşlarımızın kesin hasar tespit neticeleriyle birlikte TOKİ Başkanlığımızca hem Kırkağaç'ta hem Akhisar'da yüzer konut inşasına başlayacağız"

İZMİR HABERLERİ  | 24.01.2020 18:24 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Akhisar'daki deprem) Yapıları ağır hasar gören vatandaşlarımızın kesin hasar tespit neticeleriyle birlikte TOKİ Başkanlığımızca hem Kırkağaç'ta hem Akhisar'da yüzer konut inşasına başlayacağız"


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Gültekin Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Dereli Eczanesi
Balcova
İnciraltı Eczanesi
Balcova
Pınar Eczanesi
Bayindir
Eskişehir Eczanesi
Bayrakli
Onur Eczanesi
Bayrakli
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