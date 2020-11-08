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  4. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Bayraklı ilçemizin tamamındaki hasar tespit çalışmalarını tamamladık. Tüm İzmir genelinde 75 bin 934 binada 411 bin bağımsız bölümün incelemesi yapıldı. Şu an için acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Bayraklı ilçemizin tamamındaki hasar tespit çalışmalarını tamamladık. Tüm İzmir genelinde 75 bin 934 binada 411 bin bağımsız bölümün incelemesi yapıldı. Şu an için acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız

İZMİR HABERLERİ  | 08.11.2020 14:11 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Bayraklı ilçemizin tamamındaki hasar tespit çalışmalarını tamamladık. Tüm İzmir genelinde 75 bin 934 binada 411 bin bağımsız bölümün incelemesi yapıldı. Şu an için acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 342 oldu, bağımsız bölüm sayısı da 4 bin 350'ye ulaşmış durumda."


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İkindi
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Akşam
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Melek Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Termal Eczanesi
Balcova
Yeni Barış Eczanesi
Balcova
Umut Eczanesi
Bayindir
Nuray Eczanesi
Bayrakli
Yeni Girne Eczanesi
Bayrakli
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