Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Bingöl'deki deprem) Bingöl'ün tamamında toplamda 638 bina ağır ve yıkık, 12 bina orta hasarlı, Erzurum Çat ilçemizde 189 bina ağır ve yıkık, 9 bina orta hasarlı, Erzincan Tercan ilçemizde de 38 bina ağır yıkık ola