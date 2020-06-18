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  4. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Bingöl'deki deprem) Bingöl'ün tamamında toplamda 638 bina ağır ve yıkık, 12 bina orta hasarlı, Erzurum Çat ilçemizde 189 bina ağır ve yıkık, 9 bina orta hasarlı, Erzincan Tercan ilçemizde de 38 bina ağır yıkık ola

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Bingöl'deki deprem) Bingöl'ün tamamında toplamda 638 bina ağır ve yıkık, 12 bina orta hasarlı, Erzurum Çat ilçemizde 189 bina ağır ve yıkık, 9 bina orta hasarlı, Erzincan Tercan ilçemizde de 38 bina ağır yıkık ola

ELAZIĞ HABERLERİ  | 18.06.2020 16:04 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Bingöl'deki deprem) Bingöl'ün tamamında toplamda 638 bina ağır ve yıkık, 12 bina orta hasarlı, Erzurum Çat ilçemizde 189 bina ağır ve yıkık, 9 bina orta hasarlı, Erzincan Tercan ilçemizde de 38 bina ağır yıkık olarak tespit yapıldı. Toplamda 5 bin 900 binanın tespitini yaptık. En kısa sürede hafta sonuna kadar detaylı olarak tüm tespitleri yapıyor olacağız."


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