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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Burdur’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 11:36 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Burdur’a geldi.Havayolu ile Isparta Süleyman Demirel Havalimanı’na gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Burdur Valiliğini ziyaret etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Burdur’da

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Burdur’a geldi.
Havayolu ile Isparta Süleyman Demirel Havalimanı’na gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Burdur Valiliğini ziyaret etti. Bakan Murat Kurum’u Burdur Valiliği önünde Vali Hasan Şıldak, AK Parti Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur ile protokol mensupları karşıladı.
Burdur Valiliği Şeref Defteri’ni imzalayan Bakan Kurum daha sonra makama geçerek birifing aldı. Bakan Kurum daha sonra Valilik Toplantı Salonu’ndaki İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’na katıldı.
Bakan Kurum, gün içinde Salda Gölü’nde incelemelerde bulunup kentsel dönüşüm alanlarını yerinde inceleyecek. Bakan Kurum, Millet Bahçesi yapılacak alanda yapacağı incelemenin ardından AK Parti Burdur İl Başkanlığını ziyaret edecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Burdur’da

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Burdur’da

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Burdur’da

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