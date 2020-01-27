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  4. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Elazığ'da 2 bin yeni konut üretimine başlayacağız. Saha ve zemin etüt çalışmaları bugün itibarıyla başladı."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Elazığ'da 2 bin yeni konut üretimine başlayacağız. Saha ve zemin etüt çalışmaları bugün itibarıyla başladı."

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 11:41 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Elazığ'da 2 bin yeni konut üretimine başlayacağız. Saha ve zemin etüt çalışmaları bugün itibarıyla başladı."


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