Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ’da 31 yıkık ve 654 hasarlı bina, Malatya’da 26 yıkık ve 29 metruk yapı, 733 de hasarlı bina, Diyarbakır’da ise toplamda 3 yıkık ve 252 hasarlı bina tespit edildiğini açıkladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ’da 31 yıkık ve 654 hasarlı bina, Malatya’da 26 yıkık ve 29 metruk yapı, 733 de hasarlı bina, Diyarbakır’da ise toplamda 3 yıkık ve 252 hasarlı bina tespit edildiğini açıkladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ’da 31 yıkık ve 654 hasarlı bina, Malatya’da 26 yıkık ve 29 metruk yapı, 733 de hasarlı bina, Diyarbakır’da ise toplamda 3 yıkık ve 252 hasarlı bina tespit edildiğini açıkladı.
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ’da 31 yıkık ve 654 hasarlı bina, Malatya’da 26 yıkık ve 29 metruk yapı, 733 de hasarlı bina, Diyarbakır’da ise toplamda 3 yıkık ve 252 hasarlı bina tespit edildiğini açıkladı.
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