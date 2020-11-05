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  4. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "En geç bir ay içinde tüm DASK hasarlarının tespitleri yapılıp vatandaşlarımıza ödemeleri yapılmak üzere çalışmalar yoğun şekilde devam etmektedir. Bugün itibarıyla 153 vatandaşımıza 6,3 milyon liralık DASK ödemesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "En geç bir ay içinde tüm DASK hasarlarının tespitleri yapılıp vatandaşlarımıza ödemeleri yapılmak üzere çalışmalar yoğun şekilde devam etmektedir. Bugün itibarıyla 153 vatandaşımıza 6,3 milyon liralık DASK ödemesi

İZMİR HABERLERİ  | 05.11.2020 12:53 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "En geç bir ay içinde tüm DASK hasarlarının tespitleri yapılıp vatandaşlarımıza ödemeleri yapılmak üzere çalışmalar yoğun şekilde devam etmektedir. Bugün itibarıyla 153 vatandaşımıza 6,3 milyon liralık DASK ödemesi yapılmış, hesaplarına yatırılmıştır."


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Akarsu Eczanesi
Balcova
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