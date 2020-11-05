Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "En geç bir ay içinde tüm DASK hasarlarının tespitleri yapılıp vatandaşlarımıza ödemeleri yapılmak üzere çalışmalar yoğun şekilde devam etmektedir. Bugün itibarıyla 153 vatandaşımıza 6,3 milyon liralık DASK ödemesi