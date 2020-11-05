Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "En geç bir ay içinde tüm DASK hasarlarının tespitleri yapılıp vatandaşlarımıza ödemeleri yapılmak üzere çalışmalar yoğun şekilde devam etmektedir. Bugün itibarıyla 153 vatandaşımıza 6,3 milyon liralık DASK ödemesi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "En geç bir ay içinde tüm DASK hasarlarının tespitleri yapılıp vatandaşlarımıza ödemeleri yapılmak üzere çalışmalar yoğun şekilde devam etmektedir. Bugün itibarıyla 153 vatandaşımıza 6,3 milyon liralık DASK ödemesi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "En geç bir ay içinde tüm DASK hasarlarının tespitleri yapılıp vatandaşlarımıza ödemeleri yapılmak üzere çalışmalar yoğun şekilde devam etmektedir. Bugün itibarıyla 153 vatandaşımıza 6,3 milyon liralık DASK ödemesi yapılmış, hesaplarına yatırılmıştır."