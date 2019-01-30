IHAAW110045-SIY/04-01-2019

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ergene Nehri’nde kirliliği önlemeye yönelik çalışmalarla ilgili, "Ergene Nehri’ni kurtarmış ve daha doğal tarım yapılabilmesi çalışmalarını tamamlamış olacağız" dedi.

04.01.2019 11:00:45 TSI

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