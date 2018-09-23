Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Hakkari'de

HAKKARİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dağlıca ve Tuğtepe üs bölgelerini ziyaret etti, askerlerle bir araya geldi.
Bakan Kurum, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle yaptığı toplantının ardından ilçe merkezindeki esnafı ziyaret etti.
Vatandaşlarla sohbet eden, çocuklara oyuncak dağıtan Kurum, daha sonra Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığına geçti.
Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel'i ziyaret eden Kurum, buradan helikopterle Dağlıca ve Tuğtepe üs bölgelerine geçerek, askerlerle bir araya geldi.
Üs bölgelerinde görev yapan askerlerle sohbet eden Bakan Kurum, daha sonra Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda, görevlendirme yapılan belediye başkanlarıyla toplantı yaptı.
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