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  4. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(İzmir'de) Şu an trafikle ilgili herhangi bir problem söz konusu değil, tüm yollarımız açıktır. Ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarını fiilen yapıyor. Vatandaşlarımız hasarlı olduğunu düşündükleri binalara hiçbir ş

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(İzmir'de) Şu an trafikle ilgili herhangi bir problem söz konusu değil, tüm yollarımız açıktır. Ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarını fiilen yapıyor. Vatandaşlarımız hasarlı olduğunu düşündükleri binalara hiçbir ş

İZMİR HABERLERİ  | 30.10.2020 21:10 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(İzmir'de) Şu an trafikle ilgili herhangi bir problem söz konusu değil, tüm yollarımız açıktır. Ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarını fiilen yapıyor. Vatandaşlarımız hasarlı olduğunu düşündükleri binalara hiçbir şekilde girmesinler."


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İzmir Namaz Vakitleri 30 Ekim Cuma

İmsak
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Sabah
07:29
Öğle
13:00
İkindi
15:55
Akşam
18:21
Yatsı
19:39

İzmir Nöbetçi Eczaneler30 Ekim Cuma

Esra Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Balçova Eczanesi
Balcova
Termal Eczanesi
Balcova
Umut Eczanesi
Bayindir
Beyza Eczanesi
Bayrakli
Semiha Paçacı Eczanesi
Bayrakli
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