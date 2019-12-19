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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Kanal İstanbul) Her projede hakkaniyetten yana tavır sergiledik. O bölgede de arazi rantına müsaade etmeyiz. O bölgede de herhangi bir şekilde proje öncesinde alınmış bir şey söz konusu değildir."

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.12.2019 11:53 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Kanal İstanbul) Her projede hakkaniyetten yana tavır sergiledik.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Kanal İstanbul) Her projede hakkaniyetten yana tavır sergiledik. O bölgede de arazi rantına müsaade etmeyiz. O bölgede de herhangi bir şekilde proje öncesinde alınmış bir şey söz konusu değildir."

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