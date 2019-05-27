\u00c7evre ve \u015eehircilik Bakan\u0131 Murat Kurum, Kartal\u2019da y\u0131k\u0131lan binan\u0131n oldu\u011fu yerde yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, "Kartal\u2019da y\u0131k\u0131lan binalar\u0131n yerine sa\u011flam binalar\u0131 en ge\u00e7 y\u0131l sonunda teslim edece\u011fiz" dedi.Sat\u0131n alamayaca\u011f\u0131 \u015fey yok! Zenginli\u011fin b\u00f6ylesiJandarmay\u0131 g\u00f6r\u00fcnce uyu\u015fturucuyu koltu\u011fun alt\u0131na att\u0131Hazro'da aileler aras\u0131nda silahl\u0131 kavga: 2 \u00f6l\u00fc
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