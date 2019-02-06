IHAAW105334-SIY/06-02-2019
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yılda 300 bin konutu dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi.
06.02.2019 10:53:34 TSI
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