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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mardin'de (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 18:03 | Son Güncelleme

BAKAN KURUM, NUSAYBİN'DE KONUTLARI HAVADAN GEZDİ Dün akşam Mardin'e gelerek geceyi burada geçiren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve beraberindekiler, sabah Yeşilli ilçesinde yaptığı incelemenin ardından helikopterle Nusaybin ilçesine geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mardin'de (2)

BAKAN KURUM, NUSAYBİN'DE KONUTLARI HAVADAN GEZDİ
Dün akşam Mardin'e gelerek geceyi burada geçiren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve beraberindekiler, sabah Yeşilli ilçesinde yaptığı incelemenin ardından helikopterle Nusaybin ilçesine geldi. Terör mağdurları için yapılan konutları helikopterle havadan izleyen Bakan Kurum, daha sonra cami ve okulları gezerek konutların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bakan Kurum, daha sonra herhangi bir açıklama yapmadan helikopterle ilçeden ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mardin'de (2)Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mardin'de (2)Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mardin'de (2)Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mardin'de (2)

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